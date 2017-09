"Umora si še danes ne znam razložiti"

25. september 2017

Celje - MMC RTV SLO, STA

Velenjčan Romeo Bajde, ki mu znova sodijo za umor partnerke decembra 2015, je tudi v tokratnem zagovoru zatrdil, da partnerke ni umoril iz ljubosumja, da jo pogreša in da dejanje obžaluje.

"Sprijaznil sem se, da je imela drugega partnerja. V noči umora sva šla na koncert, lepo sva se imela, čeprav si nisem želel iti na koncert. Umora si še danes ne znam razložiti, mislim, da me je zagrabila jeza," je pojasnjeval Bajde. Pravi, da so se v njem počasi nabirale stvari, nato pa mu je "počilo".

Partnerki po njegovih besedah nikdar ni grozil z odvzemom otrok, saj jih sam ne bi mogel imeti, ker je moral delati, ji je pa predlagal, da da otroke v rejništvo. Dodal je še, da sta s partnerko sedem let živela skupaj in da je eno leto obiskoval društvo za nenasilno komunikacijo. Zaradi močnih terapij je po koncu zagovora v dvorani zaspal.

Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja je Bajdeta na zahtevo obrambe ponovno pregledal psihiatrični izvedenec, ki je ocenil, da je procesno sposoben spremljati sojenje. Za obravnavo je bilo sicer predvideno še zaslišanje treh prič, a jih je sodnik Zoran Lenovšek preklical, saj so Bajdetu nudili zdravniško oskrbo zaradi poškodb, ki jih je utrpel nedeljo zvečer v priporu.

Prva sodba 13 let zapora razveljavljena

Bajde naj bi decembra 2015 svojo partnerko ubil med prepirom, nato pa jo z vozilom odpeljal do dežurne ambulante velenjskega zdravstvenega doma in reševalcem priznal dejanje. Na prvem sojenju je tožilstvo zanj zato zahtevalo 25 let zaporne kazni, a ga je sodnik Lenovšek na presenečenje mnogih spoznal krivega "le" uboja in mu prisodil 13-letno zaporno kazen.

Višje sodišče je sodbo pred kratkim razveljavilo zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka, med drugim zaradi izključevanja javnosti s sojenja, in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Predvsem pa zato, ker sodišče ni dovolj presojalo o motivu za tragedijo.

