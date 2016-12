Poudarki Prometni nesreči sta se zgodili na hitri cesti med Koprom in Bertoki ter na ljubljanski obvoznici. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po torkovih prometnih nesrečah sta 19-letnik in 48-letnica umrla v bolnišnici. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla udeleženca prometnih nesreč v Bertokih in Ljubljani

Posledice so bile za 48-letnico in 19-letnika prehude

29. december 2016 ob 13:16

Ljubljana, Koper - MMC RTV SLO/STA

Posledice prometnih nesreč na ljubljanski obvoznici in na hitri cesti pri Bertokih so bile prehude za 48-letnico in 19-letnika ki sta umrla v bolnišnici.

Na hitri cesti med Koprom in Bertoki je v nedeljo prišlo do hujše prometne nesreče, ko je 24-letnik z osebnim avtomobilom trčil v zadnji del vozila v katerem sta bila 19-letnika. Trk je njun avto odbil v nabrežino, kjer se je prevrnil in pristal nazaj na hitri cesti. Voznika in sopotnika so huje poškodovana odpeljali v bolnišnico, kjer je sopotnik zaradi posledic nesreče v sredo umrl.

Prometna nesreča na ljubljanski obvoznici pa je bila usodna za 48-letno voznico. Ta je v sredo vozila po prometnem pasu in zaradi domnevno neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom. Vozilo je zaneslo na travnati nasip, kjer je prebilo žično ograjo, trčilo v drevo in obstalo na boku. Po prvih podatkih policije je voznica, ki so jo iz vozila reševali gasilci, utrpela lažje poškodbe, a se je kasneje v bolnišnici izkazalo, da so bile poškodbe vendarle prehude.

L. L.