Uničili sumljivo torbo na ljubljanski železniški postaji, v njej le oblačila

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil

9. oktober 2017 ob 15:25,

zadnji poseg: 9. oktober 2017 ob 16:44

Ljubljana,STA - MMC RTV SLO, STA

Sumljivo torbo, ki so jo okoli 13.30 opazili pri blagajni na železniški postaji v Ljubljani, so policisti oddelka za protibombno zaščito na Generalni policijski upravi uničili, a so v torbi našli le oblačila.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, promet okoli železniške postaje pa je znova sproščen. Zaradi sumljive torbe so začasno evakuirali del železniške postaje in zaprli promet na območju železniške in avtobusne postaje. Ta je znova sproščen, ogled kraja pa še poteka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

