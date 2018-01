Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti še preiskujejo okoliščine nesreče. Foto: BoBo Dodaj v

Usoden plezalni podvig na Jezerskem

Popustilo je varovališče in plezalca sta omahnila v globino

23. januar 2018 ob 16:50

Kranj - MMC RTV SLO

Na območju Jezerskega, v bližini slapa Čedca, se je zgodila gorska nesreča, v kateri je en človek umrl.

Po do zdaj znanih okoliščinah sta se moška z vrvjo in plezalno opremo spuščala čez skalni skok, ko je popustilo varovališče. Oba sta padla v globino, pri čemer je eden od njiju umrl, drugega so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Policisti še vodijo postopek in preverjajo nekatere okoliščine, so sporočili s PU Kranj.

K. T.