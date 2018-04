Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Do prihoda reševalne ekipe so ponesrečenca oživljali, vendar niso bili uspešni. Foto: BoBo Dodaj v

Tragična nesreča pri delu s krožno žago

Za nesrečo naj bi bil kriv udar električnega toka

2. april 2018 ob 18:52,

zadnji poseg: 2. april 2018 ob 19:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri delu s staro krožno žago se je v naselju Trnovo pri Novi Gorici smrtno ponesrečil 43-letnik. Kljub posredovanju reševalcev in gasilcev je umrl na kraju nesreče, najverjetneje zaradi udara električnega toka.

Zdravnica, ki je prišla na kraj dogodka, je lahko le potrdila smrt domačina in odredila sanitarno obdukcijo. Do prihoda reševalne ekipe so ponesrečenca oživljali, vendar niso bili uspešni.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je povedal, da je po za zdaj zbranih podatkih policije tuja krivda izključena. Policija bo po končani preiskavi napisala poročilo in ga posredovala na novogoriško okrožno tožilstvo.

