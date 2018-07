Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Madžar je med Pernico in Cerkvenjakom vozil z več kot 200 kilometri na uro. Foto: PU Maribor Dodaj v

Ustavili Madžara, ki je divjal z več kot 200 kilometri na uro

1.200 evrov in 9 kazenskih točk

31. julij 2018 ob 12:10

Maribor - MMC RTV SLO

Mariborski policisti so ustavili 25-letnega Madžara, ki je z vozilom znamke BMW M4 divjal z več kot 200 kilometri na uro. Izrekli so mu globo v višini 1.200 evrov in 9 kazenskih točk.

V ponedeljek so na avtocesti A5, na relaciji Pernica–Cerkvenjak, kjer je omejitev hitrosti 110 kilometrov na uro, mariborski policisti opravljali nadzor prometa z vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida. Okrog 17. ure so ujeli 25-letnega državljana Madžarske, ki je na razdalji 523 metrov vozil s povprečno hitrostjo 213,71 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

G. K.