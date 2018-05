Ustavno sodišče zavrglo pritožbi Evropske centralne banke in Banke Slovenije

Zasegli so dokumente Banke Slovenije. Foto: MMC RTV SLO

Ocenite to novico!

"Nista nosilki ustavnih pravic"

3. maj 2018 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavno sodišče je zavrglo ustavni pritožbi Banke Slovenije in ECB-ja na sklepe okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerimi je to leta 2016 odredilo hišno preiskavo in zaseg dokumentacije v povezavi s sanacijo bank.

Ustavno sodišče je v obravnavi ustavnih pritožb presodilo, da Banka Slovenije in Evropska centralna banka (ECB) v tem primeru nista nosilki ustavnih pravic, ki naj bi jima bile kršene (enakega varstva pravic, pravice do sodnega varstva, pravice do pravnega sredstva), zato v tem primeru tudi nista bili upravičeni vložiti ustavne pritožbe.

Pravna oseba javnega prava po presoji ustavnega sodišča namreč v primerih, ko deluje v položaju oblastnega organa - torej izvaja javno oblast, deluje v javnem interesu in zasleduje javne cilje -, ni nosilka ustavnih pravic. Te lahko ima le, ko deluje kot subjekt zasebnega prava.

ECB se je sklicevala tudi na pravico do poštenega sojenja iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče je ob sklicevanju na ustaljene razlage konvencije presodilo, da ECB kot oseba javnega prava ni imetnica te pravice po konvenciji.

Ustavno sodišče tako ni presojalo vsebinske utemeljenosti ustavnih pritožb, prav tako ni odgovarjalo na vprašanje, ali so izpolnjene vse druge procesne predpostavke za njuno vsebinsko obravnavo.

Ustavno sodišče je zavrglo tudi predlog Banke Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o kazenskem postopku, ker po zavrženi ustavni pritožbi Banka Slovenije ne izpolnjuje pravnega interesa za začetek postopka.

Ustavno sodišče je sklep 19. aprila sprejelo soglasno.

Preiskava sanacije bank

Kriminalistična preiskava v Banki Slovenije je potekala julija 2016, nanašala pa se je na preiskavo vodilnih v centralni banki - Boštjana Jazbeca, Stanislavo Zadravec Caprirolo, Janeza Fabijana in Tomaža Čemažarja - zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013, ki je med drugim privedla do izbrisov podrejenih obveznic in delnic bank.

Po takratnih navedbah policije so omenjeni osumljeni, da so kot uradne osebe, ki so v okviru sanacije bank leta 2013 ugotovile domnevno negativni kapital v eni izmed saniranih bank, neupravičeno izrekle izredni ukrep prenehanja kvalificiranih obveznosti banke ter pri tem storile kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Banka, neuradno NLB, naj bi tako pridobila 257 milijonov evrov premoženjske koristi.

Banka Slovenije je po preiskavi na ustavno sodišče vložila pritožbo zoper odredbe o hišni preiskavi ter zasegu elektronske pošte in drugih dokumentov fizičnih oseb in Banke Slovenije. Skupaj z ECB-jem je med drugim problematizirala tajnost zaseženih gradiv, saj naj bi bila banka del evropskega sistema centralnih bank in ECB-ja ter naj bi bilo za razkritje zaupnih informacij v preiskavah treba pridobiti soglasje ECB-ja.

Draghi: Zaplemba nezakonita

Predsednik ECB-ja Mario Draghi je takrat pri vrhovnem državnem tožilstvu in Evropski komisiji protestiral zaradi po njegovem mnenju nezakonite zaplembe informacij ECB-ja. V Frankfurtu so zahtevali izločitev zaupnih informacij ECB-ja na notranjem omrežju Banke Slovenije. Takratni generalni državni tožilec Zvonko Fišer je v odgovoru Draghiju zapisal, da je bila hišna preiskava na Banki Slovenije po njemu dostopnih podatkih opravljena v skladu z odredbo, zato poziva ne sprejema.

Evropska komisija je lani Sloveniji v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje v povezavi z zaplembo informacij ECB-ja v okviru preiskave poslala opomin, in sicer zaradi morebitne kršitve pravil o privilegijih in imuniteti v EU-ju ter statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB-ja. V komisiji so ob tem slovenske oblasti pozvali h konstruktivnim pogovorom z ECB-jem, da se poišče skupna rešitev za izvajanje preiskav v skladu s pravnim redom EU-ja. Slovenska vlada je v odgovoru zapisala, da Slovenija ni kršila prava EU-ja.