V akciji Europola na Balkanu aretirali 58 ljudi in zasegli 48 kosov orožja

V akciji je sodelovala tudi Slovenija

6. februar 2017 ob 20:33

Haag - MMC RTV SLO/STA

Policijske enote iz 19 držav, med njimi tudi Slovenije, so v sodelovanju z agencijo Frontex in Europolom v skupni akciji na Zahodnem Balkanu aretirale 58 ljudi in zasegle več kosov orožja, streliva in mamil.

Policisti so si v akciji izmenjevali podatke o prehajanju državnih meja in opravili več fizičnih pregledov. Pregledali so 219 tisoč ljudi in 14.800 vozil. V pregledih so zasegli 48 kosov strelnega orožja, 833 kosov streliva, štiri granate in 500 gramov plastičnega razstreliva. V štirih državah so poleg orožja zasegli še večjo količino mamil, med drugim 505 kilogramov marihuane.

Aretirali so 58 ljudi, 127 pa so preprečili vstop v države na različnih mejnih prehodih. Identificirali so še šest nezakonitih poskusov vstopa v državo, 12 primerov prekoračenja dovoljenja za bivanje v eni izmed držav in osem primerov uporabe lažnih dokumentov oziroma vizumov.

Poleg slovenske policije je v akciji sodelovala še policija iz Albanije, Belgije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Grčije, Makedonije, Romunije, Slovenije, Srbije, Španije, Švice, Velike Britanije in ZDA ter iz Hrvaške, s Kosova, iz Madžarske, Nizozemske in Švedske.

L. L.