V Braziliji razbili mrežo prostitucije in prijeli dva Slovenca

Prostituirale naj bi se v dveh nočnih lokalih v Novi gorici

22. februar 2017 ob 19:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Iz Brazilije prihaja vest, da je tamkajšnja policija prejšnji teden razbila mednarodno mrežo, ki se je ukvarjala s trgovino z ljudmi in prostitucijo. Osumljenci so Brazilke vozili v Italijo in Slovenijo.



V sredo zgodaj zjutraj je stekla obsežna policijska akcija, ki je po poročanju brazilskih novinarjev v sodelovanju s slovensko in italijansko policijo ter Interpolom razbila kriminalno združbo, je za TV Slovenija poročal Adrijan Bakič. V brazilski Fortalezi pa so prijeli tudi dva osumljena Slovenca.

Odvetnik enega od osumljenih je za TV Slovenija povedal, da zahteva zaustavitev preiskave proti svoji stranki, saj, kot pravi, ni indicev o sodelovanju pri trgovini z ljudmi in prostituciji ter da so vse ženske v Slovenijo odšle na svojo željo, vedoč, da se bodo prostituirale.

Brazilke naj bi iz Fortaleze z italijanskimi letalskimi prevozniki prepeljali v Milano, od tam pa z vlakom v Gorico. Stanovale naj bi v italijanski Gorici, do prostitucije pa naj bi prihajalo v dveh nočnih lokalih v Novi Gorici; v Margeriti in Faraonu, ugotavljajo brazilski organi pregona. Morale naj bi imeti do šest spolnih odnosov na dan. Ko so končale v novogoriškem nočnem klubu Margerita, so šle v drugega, Faraon, kjer so prav tako imele spolne odnose.

S slovenske policije so odgovorili, da so že pred leti zaznali večjo prisotnost brazilskih deklet na območju Nove Gorice, nato pa svoje ugotovitve posredovali brazilskim varnostnim organom. Če bodo osumljenci spoznani za krive, jim zaradi sodelovanja v mednarodni trgovini z ljudmi in pranja denarja grozi do 25-letna zaporna kazen, je še poročala TV Slovenija.

A. Č.