V čelnem trčenju v Senožečah umrl 52-letnik

Nočna kronika

20. januar 2017 ob 08:46

Sežana - MMC RTV SLO/STA

V četrtek ob 21.15 se je v Senožečah zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 52-letni voznik iz Postojne. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 86 prometnih nesreč.

Nesreča se je zgodila, ko je 52-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil od Senožeč proti Sežani, približno 500 metrov od križišča v Senožečah v desnem ovinku zapeljal čez ločilno črto na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je nasproti, pravilno v smeri svoje vožnje, pripeljala 41-letna voznica iz Senožeč. V trčenju se je voznik prvega vozila tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Udeležena voznica se je v nesreči lažje poškodovala, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Skoraj stoterica prometnih nesreč

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 86 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, 14 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, v eni pa je en človek umrl. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 32 kršitev javnega reda in miru ter 80 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 23-krat posredovali na javnih krajih in devetkrat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršilca. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli šest vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 29 vlomov in tatvin, po štiri poškodovanja tuje stvari in grožnje, po tri ponarejanja listin in ponarejanja denarja, dve preprečitvi uradnega dejanja uradni osebi ter po en rop, povzročitev telesne poškodbe in kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi mamili.

Al. Ma.