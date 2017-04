V Domžalah policisti lovili omamljenega mladoletnega voznika

Med vožnjo je mladoletnik naredil več prometnih prekrškov

30. april 2017 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski policisti so v Domžalah obravnavali mladoletnega voznika, ki je vozil omamljen in poskušal pobegniti pred policisti. Po divji vožnji so ga policisti le ustavili.

Mladoletni voznik sprva ni upošteval navodil policistov, ampak je poskušal pobegniti. Pri tem pa je med begom trčil v parkirano vozilo in podrsal kovinsko ograjo, preden je policistom njegovo vozilo uspelo ustaviti. Dva mladostnika sta potem še poskušala pobegniti, a so policisti enega obravnavali na kraju ustavitve, drugega pa kmalu izsledili.

V postopku so ugotovili, da je mladoletnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo pa storil še več cestnoprometnih prekrškov. Prehiteval je v škarje, prevozil rdečo luč, vozil po napačni strani in z neprilagojeno hitrostjo. Poleg tega je vozil pod vplivom prepovedanih substanc, kar so policisti ugotovili s hitrim testom, zato so mu odredili strokovni pregled na mamila.

Policisti so vozilo zasegli, mladoletniku pa poleg glob za prekrške grozi tudi ovadba zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

L. L.