V požaru je nastala materialna škoda. Foto: BoBo Dodaj v

V gostinskem lokalu na Čopovi ulici v Ljubljani zagorela električna napeljava

Gasilci so požar ukrotili

6. december 2018 ob 21:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

V središču Ljubljane je okoli 18. ure zagorelo v gostinskem lokalu Wok na Čopovi ulici. Gasilci so pogasili električne vodnike, nastala pa je materialna škoda.



Kot je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so v inštalacijskem jašku goreli električni vodniki. Posredovali so ljubljanski poklici in prostovoljni gasilci, ki so odprli steno in pogasili vodnike ter prezračili lokal.

L. L.