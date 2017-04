Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 40 glasov Ocenite to novico! Na kraju dogodka sta bila poleg kriminalistov tudi državna tožilka in preiskovalni sodnik Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V hiši našli trupli 49-letnega očeta in 13-letnega sina

Mladostnik je umrl nasilne smrti

3. april 2017 ob 08:01,

zadnji poseg: 3. april 2017 ob 13:46

Podčetrtek - MMC RTV SLO

V stanovanjski hiši v občini Podčetrtek so našli trupli 49-letnega očeta in 13-letnega sina. Po doslej zbranih podatkih je oče ubil svojega sina, nato pa naredil samomor.



Celjske kriminaliste je na kraj nesreče napotil sosed umrlih, ki se je mudil v okolici hiše in v hiši opazil negibno telo, potem pa je v hišo nasilno vstopil in odkril obe trupli, je povedal vodja sektorja kriminalistične policije pri celjski policijski upravi Damjan Turk.

Celjski policisti so po ogledu kraja dogodka ugotovili, da je oče zadušil svojega sina, potem pa naredil še samomor, je poudaril Turk in dodal, da v dogodek ni bila vpletena tretja oseba. Motiv za dejanje še ni znan, je pa Turk poudaril, da sta oče in sin živela v težkih ekonomskih razmerah. "Živela sta sama, oče pa je bil dalj časa brezposeln," je navedel Turk in povedal, da so na kraju našli tudi pisno sporočilo, ki je bilo povezano z dogodkom.

Mamo pokojnega dečka, ki z njima ni živela, so policisti o dogodku obvestili, preiskava vseh okoliščin pa še poteka. Turk je ob tem dejal, da je šlo za policiji neznano družino. Sicer so policisti v preteklosti obravnavali en dogodek, ampak pri tem niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, zato Turk opozarja, da v tem primeru še ni mogoče sklepati na družinsko nasilje.

Policisti bodo vse okoliščine dogodka še preiskali. Preiskovalna sodnica je sicer že odredila obdukcijo za obe trupli.

L. L.