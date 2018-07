V Kidričevem med prepirom 61-letnik zabodel moškega

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti so osumljenca prijeli Foto: BoBo Sorodne novice Zaradi poskusa uboja bo pred preiskovalnega sodnika stopil 71-letnik Dodaj v

24. julij 2018 ob 11:38

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Malo pred polnočjo sta se v stanovanju v Kidričevem sprla 62-letni domačin in 51-letni Ptujčan. Med prepirom je starejši s kuhinjskim nožem zabodel mlajšega v prsni koš in ga poškodoval.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so podani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Kriminalistična preiskava poteka. Policisti so osumljenca prijeli in zoper njega zaradi poskusa uboja odredili pridržanje.

Poškodovanega, ki je bil v smrtni nevarnosti, so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno.

L. L.