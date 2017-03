Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V nesreči je umrl motorist, več informacij še ni. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kranju v prometni nesreči umrl motorist

Tretja letošnja smrtna žrtev na gorenjskih cestah

24. marec 2017 ob 18:58

Kranj - MMC RTV SLO/STA

V hujši prometni nesreči v Kranju je umrl motorist. V nesreči je bilo udeleženo še osebno vozilo. Na kraju še poteka ogled.

Podrobnejših informacij o nesreči še ni, so pa zaradi nje zaprli Jezersko cesto na relaciji med Kranjem in Britofom. Obvoz je po vzporednih cestah. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je to letošnja tretja smrtna žrtev na gorenjskih cestah.

Policija je še sporočila, da je bilo v nesreči poleg voznika motornega kolesa udeleženo še osebno vozilo.

B. V.