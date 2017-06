Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 125 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na Televiziji Slovenija je Gašper Tič vodil oddaji Iz popotne torbe in Firbcologi. Foto: Mimi Antolović / Arhiv MGL-ZDUS Policija okoliščine še preiskuje. Foto: MMC RTV SLO

V Ljubljani je nasilne smrti umrl igralec Gašper Tič

Policija še proučuje okoliščine dogodka

18. junij 2017 ob 14:59,

zadnji poseg: 18. junij 2017 ob 20:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policisti so bili zjutraj obveščeni o nasilnem dogodku na Trubarjevi ulici v središču Ljubljane; ob prihodu so v stanovanju našli mrtvega moškega. Nasilne smrti je umrl igralec, scenarist, režiser in voditelj televizijskih oddaj Gašper Tič.

Informacijo je za STA potrdila Simona Belle, vodja službe za odnose z javnostjo Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL).

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po do zdaj zbranih obvestilih znano, da je v stanovanju izbruhnil prepir med moškima, starima 44 in 20 let. Pri tem je 20-letnik z ostrim predmetom poškodoval 44-letnika. Ta je zaradi poškodb na kraju prepira umrl. 20-letniku so policisti kmalu po dogodku odvzeli prostost.

Policisti in kriminalisti so ogled prizorišča dogodka končali, čez noč kraj ostaja zavarovan, ogled pa se bo nadaljeval jutri. Zbiranje obvestil o samih okoliščinah dogodka pa se nadaljuje, so še sporočili s PU-ja Ljubljana.

