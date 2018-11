V množičnem pretepu v Murski Soboti poškodovana dijaka še v bolnišnici

Policijska preiskava v teku

13. november 2018 ob 15:32

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Dijaka, poškodovana v ponedeljkovem pretepu v središču Murske Sobote, sta zaradi vbodnin na spodnjih okončinah še v bolnišnični oskrbi.



Novih informacij o dogodku po besedah tiskovne predstavnice policijske uprave Murska Sobota Suzane Rauš ne dajejo, saj podatke še zbirajo.

Kot je znano, se je v ponedeljek okoli 13. ure pred trgovino Blagovnica steplo več mladoletnikov, ki so šli z ene od srednjih šol na železniško postajo, od koder se vozijo domov.

Dva ranjena, vsaj eden je močno krvavel, so odpeljali reševalci, preostali so odšli na železniško postajo, od koder so jih policisti odpeljali na zaslišanje na policijsko postajo. Sledi pretepa so policisti iskali na širšem območju med trgovino in železniško postajo.

Po pisanju portala Vestnik.si naj bi bil vzrok za pretep maščevanje zaradi dogodkov na prireditvi Noč čarovnic v Rakičanu konec prejšnjega meseca.