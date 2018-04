Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Policija dogodek še preiskuje. Foto: BoBo Dodaj v

V nesreči med igro umrl 12-letni deček

Preiskava dogodka še poteka

6. april 2018 ob 22:22

V kraju Sodišinci v občini Tišina se je okoli 17. ure med igro zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 12-letni deček.

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so se trije otroci igrali na zelenici pred hišo, med igro pa se je 12-letni deček prijel za prečko kovinskega gola, ki se je prevrnil in padel nanj. Na kraj nesreče sta prispela dva rešilna avtomobila, vendar je bilo za dečka prepozno. Bil je tako hudo poškodovan, da je na kraju dogodka umrl.

Preiskava še poteka, na ogled kraja dogodka pa sta prišla tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec, so še sporočili s policije.

