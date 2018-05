Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: EPA Dodaj v

Moški umrl v nesreči med rezanjem drv

Umrl kljub hitri pomoči reševalcev

14. maj 2018 ob 21:56

Ljubno ob Savinji - MMC RTV SLO, STA

Kolovratu v občini Ljubno se je nekaj po 16.30 zgodila delovna nesreča. Med rezanjem drv so se na občana zrušili hlodi.

Kljub hitri pomoči gasilcev in reševalcev je moški na kraju umrl, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

