V nesreči na Cesti dveh cesarjev en človek umrl

Vzroke še preiskujejo

4. maj 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Okoli 12.30 se je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je en človek umrl, so sporočili s policije.

Po do zdaj znanih podatkih sta bili v usodni nesreči udeleženi tovorno vozilo in delovno vozilo (avtodvigalo). Cesta bo zaradi ogleda kraja nesreče do preklica zaprta, zato na policiji vsem voznikom svetujejo, da uporabijo druge poti.

A. Č.