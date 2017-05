Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cesta je zaradi ogleda nesreče zaprta. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nesreči na Cesti dveh cesarjev ena oseba umrla

Vzroke še preiskujejo

4. maj 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Okoli 12.30 je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri je ena oseba izgubila življenje, so sporočili s policije.

Po do zdaj znanih podatkih sta bili v usodni nesreči udeleženi tovorno vozilo in delovno vozilo (avto dvigalo). Cesta bo zaradi ogleda kraja nesreče do nadaljnjega zaprta, zato na policiji vsem voznikom svetujejo, da se poslužijo drugih poti.

A. Č.