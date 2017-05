Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Mladi voznik je v ovinku izgubil oblast nad vozilom. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nesreči na Cesti dveh cesarjev je umrl 27-letni voznik

Vzroke še preiskujejo

4. maj 2017 ob 15:44,

zadnji poseg: 4. maj 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Okoli 12.30 se je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani zaradi neprilagojene hitrosti zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 27-letni voznik tovornjaka, so sporočili s policije.

Policisti so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da je 27-letni voznik tovornega vozila vozil po Cesti dveh cesarjev iz smeri Ceste v Gorice proti Cesti v Mestni Log, ko je zapeljal iz desnega nepreglednega ovinka na ravnino in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo na mokrem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad vozilom. Vozilo je zato začelo drseti na nasprotno smerno vozišče. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljalo avtodvigalo, ki ga je vozil 41-letni voznik.

Ta se je, da bi se ognil trčenju, umikal v desno, vendar trka ni mogel preprečiti. Po trčenju je tovorno vozilo odbilo v leseno ograjo stanovanjske hiše in obstalo na pločniku. 27-letnik je v nesreči dobil tako hude poškodbe, da je takoj umrl. Voznik delovnega vozila pa po podatkih policije ni bil poškodovan.

