Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Voznik začetnik je zaradi stoječe vode na cestišču izgubil oblast nad vozilom. Foto: Gasilska brigada Maribor Sopotnica je zaradi hudih poškodb umrla, voznik začetnik pa je utrpel lažje poškodbe. Foto: Gasilska brigada Maribor Dodaj v

V nesreči na štajerski avtocesti umrla sopotnica

Zaradi stoječe vode na cestišču izgubil oblast nad vozilom

5. maj 2018 ob 10:49

Maribor - MMC RTV SLO

Voznik začetnik je na štajerski avtocesti zaradi stoječe vode izgubil oblast nad vozilom, nakar ga je odbilo pred tovornjak, ki je silovito trčil. Sopotnica je zaradi poškodb umrla, voznik osebnega vozila pa je bil laže poškodovan.

Osebni avtomobil mariborske registracije je voznik začetnik, doma iz okolice Slovenske Bistrice, vozil po avtocesti A1 od Rogoze proti razcepu Slivnica. Zunaj naselja Rogoza je na levem voznem pasu zapeljal v stoječo vodo, zaradi česar je izgubil nadzor nad vozilom in zaneslo ga je levo v betonsko varnostno ograjo, ki ločuje vozišči. Od tod je avto odbilo na desni prometni pas, neposredno pred grško tovorno vozilo, in prišlo je do silovitega trčenja v desno bočno stran osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Po trčenju s tovornjakom je avtomobil odbilo na levi prometni pas, kjer je s sprednjim levim delom trčil v jekleno varnostno ograjo, ki ločuje smerni vozišči. Za tovornim vozilom je vozil voznik avtomobila, ki se je izognil trčenju tako, da je zapeljal na levi prometni pas, kjer je z levo bočno stranjo oplazil zadnji desni del osebnega avtomobila voznika začetnika in se ustavil na desnem prometnem pasu.

Voznik začetnik je utrpel lahke telesne poškodbe, sopotnica iz okolice Slovenskih Konjic pa je zaradi hudih telesnih poškodb umrla. Gmotna škoda na vozilih in objektih po nestrokovni oceni znaša okoli 12.000 evrov. Avtocesta je bila zaprta več kot tri ure, so še sporočili policisti.

G. K.