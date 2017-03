Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Policisti so potrdili, da je bil otrok poškodovan s strelom iz predelane startne pištole. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nesreči s predelano pištolo poškodovan dveletni otrok

Pištola "starterka" je bila predelana za uporabo pravih nabojev

1. marec 2017 ob 09:34

Moravske Toplice - MMC RTV SLO/STA

V občini Moravske Toplice se je v ponedeljek popoldne zgodila nesreča s predelanim športnim strelnim orožjem, v kateri je po poročanju medijev 2-letnega otroka zadelo v gornji del glave in je v kritičnem stanju.

"Pred leti smo jo kot igračo nabavili na soboški tržnici. V ponedeljek pa sta vnučka, stara dve in tri leta, nekje našla to igračo, ki je očitno bila nekoliko predelana, tako da niti sam nisem vedel za to. Starejši fant jo je imel v roki in sem mu rekel, naj se s tem ne igra. Hotel sem mu jo vzeti in pospraviti, pa je počilo," je 61-letni dedek pojasnil za časopis Slovenske novice.

Policisti so za časnik potrdili, da je bil otrok poškodovan s strelom iz startne pištole. Po neuradnih informacijah naj bi strel odjeknil iz pištole plašilke, kakršno uporabljajo starterji pri športnih tekmovanjih. Pištola naj bi bila predelana za uporabo malokalibrskih nabojev in eden naj bi zadel otroka.

"Dobil je zdravniško pomoč, policisti pa zadevo obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti," so pojasnili z murskosoboške policijske uprave. Ranjenega otroka so najprej prepeljali v murskosoboško bolnišnico, od koder so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor in ga tam tudi že operirali, so še navedli.

G. K.