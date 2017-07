Poudarki Zaspal naj bi za volanom, alkoholiziran ni bil Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nesreči slovenskega državljana pri Zadru umrl njegov vnuk

Vožnja ponoči in zgodaj zjutraj

31. julij 2017 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V prometni nesreči na avtocesti Zagreb - Split je 55-letni slovenski državljan izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo. Pri tem se je lažje poškodoval, umrl pa je 6-letni vnuk.

Zadrska policija je sporočila, da je v prometni nesreči na avtocesti Zagreb - Split pri kraju Nadin umrl 6-letni otrok, voznik in dve potnici pa so bili poškodovani.

Kot so dodali, je 55-letni slovenski državljan v avtomobilu z avstrijsko registracijo okoli 5. ure zjutraj izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo.

Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije je potrdil, da je bil voznik 55-letni slovenski državljan, v avtomobilu pa so bili člani njegove družine. Vsi so sicer po poreklu iz BiH-a in so živeli v Avstriji.

Ponesrečene so prepeljali v bolnišnico v Zadar, v kateri je vnuk voznika umrl. Voznik je bil sicer lažje poškodovan, tako kot njegova 26-letna hčerka, medtem ko je bila 54-letna soproga voznika težje poškodovana. Preminuli fant je otrok sina voznika.

Voznik ni bil pod vplivom alkohola. Preiskava o vzrokih nesreče še poteka, a domnevajo, da je 55-letnik zaspal za volanom. Slovenskega državljana bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom.

Al. Ma.