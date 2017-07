Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 77-letnik je druga letošnja smrtna žrtev na pomurskih cestah. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nesreči v Mariboru umrla 54-letnica, v Svetem Juriju 77-letnik

V obeh nesrečah sta bila udeležena samo voznika

31. julij 2017 ob 07:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Mariboru je v prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo okoli 18.30, umrla 54-letnica, v naselju Sveti Jurij na regionalni cesti Rogašovci - Cankova pa je umrl 77-letni voznik.

54-letnica je v Mariboru zapeljala v krožišče in trčila v oporni zid. Policisti so že zaključili z ogledom kraja nesreče.

Okoli 19.20 je na regionalni cesti Rogašovci – Cankova, v naselju Sveti Jurij, 77-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal desno izven vozišča, trčil v kovinsko reklamno tablo in zapeljal v potok, kjer se je vozilo prevrnilo. Voznik je ostal ukleščen v vozilu, iz katerega so ga potem rešili gasilci. Na kraju prometne nesreče je zaradi telesnih poškodb umrl, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

K. T.