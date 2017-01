Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tuja krivda je izključena so sporočili s PU Nova Gorica. Foto: Bor Slana/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V potoku Lokavšček v Ajdovščini umrl 61-letni moški

Tuja krivda je izključena

16. januar 2017 ob 12:57

Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Že pred prihodom policistov so 61-letnega moškega iz struge potoka Lokavšček v Ajdovščini potegnili mimoidoči domačini in ga skupaj z gasilci oživjlali, a žal neuspešno.

Po prvih ugotovitvah policije je moška na hrbet padel v strugo potoka, v katerem je v tem sušnem obdobju nivo vode visok vsega deset centimetrov, in z glavo udaril ob dno potoka, je pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Zdravnik iz Zdravstvenega doma Ajdovščina je prihitel na kraj dogodka in kljub oživljanju, ki so ga začeli že domačini in gasilci, lahko le potrdil smrt ponesrečenega. Natančen vzrok smrti bo pokazala šele odrejena sanitarna obdukcija.

Božnik je povedal še, da je policija izključila tujo krivdo ter bo v zvezi z dogodkom poslala pisno poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

G. K.