V požaru stanovanjske hiše umrl moški

Policisti okoliščine smrti še ugotavljajo

3. maj 2017 ob 20:43

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V okolici Maribora je zagorela stanovanjska hiša, na kraju dogodka pa so mariborski policisti odkrili mrtvega moškega.

Policiste so o požaru stanovanjske hiše obvestili okoli 16. ure, preiskava okoliščin smrti moškega in vzroka požara pa še potekata, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Zagorelo starejšo hišo so gasili gasilci PGD Rače, Fram, Podova in Gorica, ki so požar tudi uspešno pogasili. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je pri tem en človek potreboval nujno medicinsko pomoč zaradi opeklin.

L. L.