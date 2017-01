Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Požar so pogasili sežanski gasilci. (slika je simbolična) Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V požaru umrl 60-letnik

Požar v stanovanju v Sežani

4. januar 2017 ob 11:03

Sežana - MMC RTV SLO

V požaru, ki je okoli 6. ure zajel stanovanje na Cankarjevi ulici v Sežani, je umrl 60-letni moški.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so gasilci ZGRS Sežana pogasili požar in iz stanovanja so odnesli nepomično osebo in jo začeli oživljati ter pomagali policiji in reševalni ekipi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, ni bilo sumljivih okoliščin, odrejena pa je bila sodna obdukcija.

G. C.