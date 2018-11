Policisti zbirajo obvestila o dogajanju. Foto: BoBo Dodaj v

V pretep pri Pivki vpleteni pripadniki Slovenske vojske

24-letnik se zaradi hudih poškodb zdravi v UKC-ju Ljubljana

16. november 2018 ob 14:58,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 15:41

Pivka - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Policisti so bili ob 2.35 obveščeni o pretepu v vasi Selce pri Pivki, po do zdaj zbranih podatkih je bilo v pretep vpletenih več pripadnikov Slovenske vojske.

S PU-ja Koper so sporočili, da so ponoči zaradi pretepa posredovali v vasi Selce pri Pivki. V pretep je bilo vpletenih več ljudi, 24-letnega Pivčana pa so zaradi hudih poškodb odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila o dogajanju in vpletenih. Zadeva se obravnava kot kaznivo dejanje nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe.

Očividci so po podatkih, ki jih je zbral Radio Slovenija, navedli, da so bili v pretep vpleteni pripadniki Slovenske vojske. Simon Korez, predstavnik vojske za odnose z javnostmi, je potrdil, da je bilo v dogodek vpletenih več ljudi, za katere se je nato izkazalo, da so zaposleni v Slovenski vojski. Vojaki niso bili v uniformah, ampak v civilu, v Selce pa so se pripeljali s službenim vozilom Slovenske vojske. Podrobnosti za zdaj še niso znane, zato je še prezgodaj govoriti, kako bodo ukrepali, je za Radio Slovenija še pojasnil Korez.

Pri Pivki policija preiskuje incident, v katerega je bilo vpletenih več vojakov; 24-letnik s hudimi poškodbami v bolnišnici. Več v oddaji ob pol štirih. @rtvslo — Dogodki in odmevi (@DogodkiOdmevi) November 16, 2018

Sa. J.