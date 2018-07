Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

V prometni nesreči na vipavski hitri cesti en človek umrl

En poškodovan prepeljan v bolnišnico

19. julij 2018 ob 21:19

Šempeter-Vrtojba - MMC RTV SLO, STA

Na hitri cesti med izvozom Vogrsko in cestninsko postajo Bazara sta ob 18.07 trčili osebno in tovorno vozilo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je en človek umrl, eden pa je poškodovan.

Poškodovanega udeleženca so prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Vipavska hitra cesta v smeri proti Italiji po podatkih prometnoinformacijskega centra ostaja zaprta.

Al. Ma.