V prometni nesreči udeležena štiri vozila. Povzročitelj vozil pod vplivom alkohola.

Povzročitelj hudo poškodovan

30. avgust 2017 ob 08:13

Jesenice - MMC RTV SLO

Na glavni cesti v smeri iz Hrušice proti Obrovu se je v torek zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 52-letni voznik osebnega avtomobila.

Nesreča se je zgodila v torek okoli 16.40. 52-letni voznik je na glavni cesti Hrušica - smer Obrovo najprej zapeljal na peščeno bankino in trčil v varnostno ograjo. Vozilo je nato odbilo na levo stran ceste, kjer je oplazilo nasproti vozeči avtobus in osebni avtomobil, ki je vozil za avtobusom, nato pa je s prednjim levim delom trčilo v tovorno vozilo, ki je vozilo za avtobusom in osebnim avtomobilom.

52-letnega povzročitelja nesreče so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci, nato pa so ga hudo poškodovanega odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (1,31 mg/l), zato ga bodo policisti kazensko ovadili.

A. K. K.