Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Motorist je umrl na kraju nesreče Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V prometni nesreči umrl 22-letni motorist

Med prehitevanjem je izgubil nadzor nad vozilom

3. avgust 2017 ob 20:43

Črna na Koroškem - STA

Na regionalni cesti Mežica - Črna na Koroškem je v prometni nesreči umrl 22-letni motorist.

Do nesreče je prišlo, ko je motorist prehiteval osebno vozilo v kraju Polena in pri tem izgubil oblast nad vozilom. Pri tem je zapeljal levo z vozišča in trčil v drog na cesti.

Poškodbe motorista so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili s celjske policijske uprave.

L. L.