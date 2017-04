Poudarki 53-letni motorist je med vožnjo proti gradu Bogenšperk v desnem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, se prevrnil in trčil v avtomobil. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Motorista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V prometni nesreči umrl 53-letni motorist

Med vožnjo je izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil

3. april 2017 ob 07:31

Šmartno pri Litiji - MMC RTV SLO/STA

Na regionalni cesti med Šmartnim pri Litiji in gradom Bogenšperk se je zgodila prometna nesreča, v kateri je 53-letni motorist trčil v naproti vozeči avtomobil. Motorist je zaradi poškodb umrl.



Po podatkih generalne policijske uprave se je nesreča zgodila v nedeljo okli 13. ure, ko je 53-letni motorist med vožnjo proti gradu Bogenšperk v desnem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil na desni bok. Pri tem je pričel drseti na drug vozni pas, kjer je naproti vozil 81-letni voznik avtomobila.

Motorist je trčil v avtomobil in se pri tem hudo poškodoval. Na kraj nesreče so poleg policistov prišli tudi gasilci in reševalci. Motorista so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.

