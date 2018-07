Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Reševalci so takoj odhiteli na pomoč. Foto: BoBo Dodaj v

V Ratečah po padcu umrl kolesar

Poškodbe so bile prehude

31. julij 2018 ob 11:45,

zadnji poseg: 31. julij 2018 ob 11:54

Rateče - MMC RTV SLO

Malo po deveti uri zjutraj je v Ratečah padel kolesar in se pri tem hudo poškodoval. Reševalci so ga oživljali, a poškodbe so bile prehude in je umrl na kraju dogodka.

Na pomoč so takoj odhiteli reševalci jeseniške nujne medicinske pomoči in gasilci prostovoljnega gasilskega društva iz Rateč, ki so do prihoda reševalcev ponesrečenca oživljali, a mu zaradi prehudih poškodb niso mogli pomagati, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Na kranjski policijski upravi so pojasnili, da ni šlo za prometno nesrečo, ampak se je kolesar med vožnjo "zgrudil in umrl". Pokojnik je bil tuji državljan.

G. K.