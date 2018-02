Poudarki Moškemu je četverica domačinov nudila prvo pomoč Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policisti v dogodku izključujejo tujo krivdo. Foto: Reuters Dodaj v

V Renčah med sečnjo umrl 61-letnik

Moški je umrl v šempetrski bolnišnici

9. februar 2018 ob 16:20

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

V okolici Renč se je med sečnjo lesa zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 61-letni moški, ki je pozneje umrl v bolnišnici.

Nesreča se je zgodila, ko je 61-letnik z motorno žago podiral 20 metrov visoko drevo, medtem pa se je razcepilo deblo. Del debla je 61-letnika udaril v prsni koš, pri tem pa se je moški porezal z motorno žago. Preostali štirje domačini, ki so sodelovali pri sečnji, so poškodovanemu nudili prvo pomoč, pozneje pa so ga reševalci prepeljali v šempetrsko bolnišnico, kjer je umrl.

Policisti pri dogodku izključujejo tujo krivdo in bodo o dogodku podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, so še navedli na novogoriški policijski upravi.

L. L.