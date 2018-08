Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v

V Šentrupertu veja ubila 56-letnika, v Frankolovem v požaru umrl 33-letnik

Kriminalisti preiskujejo požar

27. avgust 2018 ob 10:33

Šentrupert,Frankolovo - MMC RTV SLO, STA

Konec tedna sta v nesreči in požaru umrla dva človeka. Pri podiranju dreves je umrl 55-letnik, v požaru pa je umrl 33-letni moški.

Policisti so požar na območju Frankolovega obravnavali v nedeljo nekaj pred polnočjo. Zagorelo je ob 23.49 v sobi v zgornjem nadstropju stanovanjske hiše v Lipi. Gasilci PGD-jev Frankolovo in Vojnik so do prihoda nujne medicinske pomoči 33-letnega občana oživljali, a je umrl na kraju. Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom so v celjsko bolnišnico odpeljali štiri njegove sorodnike. Kriminalisti danes nadaljujejo ogled in zbiranje obvestil.

Celjske policiste so v soboto dopoldne obvestili, da se je pri podiranju dreves v gozdu na območju Šentruperta smrtno ponesrečil 56-letni moški, na katerega je padla večja veja. Tujo krivdo izključujejo.

Al. Ma.