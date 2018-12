Iz sobote na nedeljo je po Sloveniji večkrat zagorelo. (Slika je simbolična) Foto: BoBo Dodaj v

V Škofji Loki je v požaru umrl moški, v Celju pa so evakuirali štiri stanovalce

Vnelo se je več požarov po Sloveniji

16. december 2018 ob 10:41

Celje,Škofja Loka,Bled - MMC RTV SLO, STA

V soboto sta se vnela dva požara na Bledu in v Brodeh, ponoči je večkrat zagorelo v Celju, zvečer pa je v sicer manjšem požaru v stanovanjskem objektu v Škofji Loki umrl moški.

V Škofji Loki je zagorelo v soboto okoli 20. ure, okoliščine kažejo, da je moški umrl med uporabo doma izdelane električne naprave.

V Celju so na Prijateljevi ulici ponoči okoli 2. ure zagoreli trije avtomobili. Ker je požar zajel tudi nadstrešek na bližnjem objektu, so gasilci preventivno evakuirali štiri stanovalce. Požar so pogasili in večstanovanjski objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero. V požaru so bili uničeni vsi trije avtomobili ter nadstrešek in okno na stanovanjski stavbi.

Na Bledu sta v soboto popoldne zagoreli stanovanjski hiši. Gorenjski policisti domnevajo, da se je požar okoli 17. ure vnel na eni in se nato razširil še na zunanjost dela druge hiše. Policisti za zdaj menijo, da pri požaru ni šlo za tujo krivdo, poškodovan ni bil nihče, nastala pa je materialna škoda.

V Brodeh pa je v soboto okoli 18.30 zagorel transformator.

