V Sloveniji vse več zasegov kokaina, heroina, konoplje in sintetičnih drog

Heroin k nam prihaja prek Turčije, kokain pa prek Španije in Nizozemske

27. januar 2018 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija, tako kot druge države EU-ja, zaznava povečano uporabo prepovedanih drog, kar se odraža tudi v številu policijskih zasegov, ki se iz leta v leto povečujejo, poudarja vodja sektorja za organizirano kriminaliteto Tomaž Peršolja.

Policisti so tako lani izvedli 5.070 zasegov, predlani 4.411, v letu 2015 pa 4.377. Večinoma gre za zasege marihuane, kokaina in heroina, policisti pa skozi leta največji porast opažajo pri zasegih konoplje, sledijo pa ji amfetamini, kokain in benzodiazepini. Policija je sicer lani zasegla več kot 700 kilogramov konoplje in njenih produktov, 10,6 kilograma heroina, 12,1 kilograma kokaina ter 1737 tabletk ekstazija.

Se bo pa po oceni Peršolje stopnjevala problematika sintetičnih drog. "Nesporno je pričakovati, da se bo proizvodnja novih psihoaktivnih snovi nadaljevala z vsaj tolikšno intenzivnostjo, kot je opazna že zdaj, ko se v povprečju vsak teden na območju EU-ja pojavi nova psihoaktivna snov," je dejal. Dodal je, da to pomeni tudi vse več policijskih aktivnosti, usmerjenih v pravočasno zaznavanje teh snovi na terenu.

Heroin iz Azije, Kokain iz Južne Amerike

Heroin k nam večinoma prihaja iz osrednje Azije oziroma Turčije, in sicer prek Bolgarije, Romunije in držav nekdanje Jugoslavije, ne pa tudi po Jadranskem morju. Kokain pa k nam vozijo večinoma iz Južne Amerike prek Španije, Portugalske ali Nizozemske Policija sicer ugotavlja, da v Sloveniji delujeta dva tipa kriminalnih združb, povezanih z drogami. Nekatere delujejo samo na območju Slovenije, druge pa mednarodno, pri čemer se povezujejo s tujimi kriminalnimi združbami, hkrati pa oskrbujejo tudi kriminalne združbe, ki delujejo samo na območju Slovenije.

V Sloveniji po podatkih policije gram heroina v povprečju stane 30 evrov, gram kokaina 60 evrov, tabletka ekstazija okoli pet evrov in gram marihuane štiri evre. Za Slovenijo je po besedah Peršolje sicer vse bolj značilno, da se v njej prideluje prepovedana konoplja.

L. L.