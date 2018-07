Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 22 glasov Ocenite to novico! Nesreča kajakaša se je zgodila v reki Soči. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Batistuta Prizorišče padalske nesreče pri Vodil vrhu 10. julija 2018. Foto: Miljko Lesjak, GRS Tolmin

V Soči utonil kajakaš, nad vasjo Zatolmin pa padel jadralni padalec

Tragediji v Posočju

10. julij 2018 ob 15:04,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 18:45

Kal Koritnica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na Soči pod vasjo Kal Koritnica se je dopoldne smrtno ponesrečil udeleženec štiridnevne kajakaške šole iz Bovca. Popoldne pa se je zgodila še ena tragedije: nad vasjo Zatolmin se je smrtno ponesrečil 27-letni ameriški jadralni padalec.

Skupina osmih prijateljev je vzletela s Kobale, nad vasjo Zatolmin pa je iz neznanega razloga eden izmed njih začel padati in skozi drevje padel na betonsko pot proti Vodil vrhu. Poleg tega so morali reševalci nujne medicinske pomoči pomagati tudi 53-letnemu Poljaku, ki je pri pristanku med vasema Prapetno in Poljubinj padel s petih metrov in si poškodoval hrbtenico.

Nesreča kajakaša

Gre za 33-letnega Slovaka, za katerega je bilo usodno zagozdeno deblo v vodi, ki je na odseku Kršovec–Zmuklica zapiralo prehod skozi korita.

Ponesrečenec je veslal kot drugi v skupini treh kajakašev (v skupini je bil tudi vodnik), ponesrečencu pa je med plovbo iz neznanega vzroka obrnilo kajak, nato pa se je slovaški kajakaš v soteski ob desnem bregu z oblačili zapletel v vejo drevesa, ki je bilo pod vodo. pozneje so ga iz reke Soče potegnili gasilci PGD Bovec.

Kljub prvi pomoči oz. oživljanju, ki so ga izvajali bovški gasilci in reševalci NMP-ja ZD-ja Tolmin, je pozneje 33-letni slovaški državljan umrl.

Opozorilo, da veja drevesa zapira prehod na odseku Kršovec-Zmuklica in je smrtno nevarna, so sicer skrbniki plovbnega območja na spletni strani soča-plovba.si, ki je namenjena vsem uporabnikom plovbnega območja reke Soče in Koritnice, objavili šele po nesreči.

Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 11.38. Poleg policistov so bili na kraj napotene reševalne službe. V zvezi z okoliščinami nesreče slovaškega kajakaša policisti še zbirajo obvestila, po prvih ugotovitvah pa je tuja krivda izključena.

VIDEO Tragični nesreči v Posočju

Al. Ma., Mariša Bizjak, Radio Slovenija