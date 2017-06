Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Kraj dogodka sta si poleg kriminalistov ogledala tudi državna tožilka in preiskovalni sodnik. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Sostrem 20-letnik z ostrim predmetom ubil 23-letnico

Policisti so osumljencu odvzeli prostost

30. junij 2017 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljanski kriminalisti v Sostrem obravnavajo primer nasilne smrti 23-letnice, ki jo je po prvih ugotovitvah policije z ostrim predmetom poškodoval 20-letnik.

Ljubljanski kriminalisti so po ogledu kraja kaznivega dejanja, kjer sta bila prisotna še dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka, ugotovili, da sta se v stanovanjski hiši sprla 20-letnik in 23-letnica, ki nista v sorodstvenem razmerju.

Med prepirom jo je 20-letnik poškodoval z ostrim predmetom in ji zadal tako hude poškodbe, da je na kraju dogodka umrla. Policisti so 20-letniku odvzeli prostost, okoliščine dogodka pa še preiskujejo.

L. L.