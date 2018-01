Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policija bo več informacij podala v petek. Foto: BoBo Dodaj v

V stanovanju, kjer je zagorelo, našli mrtvega moškega

Policija še zbira podatke

25. januar 2018 ob 21:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti in gasilci, ki so okoli 18. ure posredovali v požaru v stanovanju na Dergančevi ulici v Ljubljani, so v stanovanju našli mrtvega 59-letnega moškega.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili okoli 18. ure obveščeni o požaru. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj požara. Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da naj bi zagorelo v dnevni sobi stanovanja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka, kjer je zgorelo pohištvo. Policisti so v stanovanju našli mrtvega 59-letnega moškega. Po do zdaj razpoložljivih podatkih ni bil poškodovan nihče drug, prav tako ni potrjena morebitna eksplozija.

Ogled kraja in zbiranje obvestil še vedno potekata, tako da bo več znanega jutri.

