Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policija je storilca prijela kmalu po streljanju. Foto: BoBo Dodaj v

V streljanju na Dolenjskem ranjen 45-letnik

Storilca so policisti že prijeli

8. oktober 2017 ob 20:45

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V okolici Šentjošta pri Stopičah naj bi pozno popoldne 67-letni moški dvakrat ustrelil 45-letnika, ki so ga ranjenega prepeljali v bolnišnico in ni v smrtni nevarnosti. Storilca so policisti že prijeli.

Storilec naj bi streljal od zadaj in mlajšega moškega ustrelil v roko ter hrbet. Ranjeni je nato pobegnil v gozd, kjer sta ga našla sprehajalca in mu pomagala do prihoda reševalcev in policije, STA navaja poročanje portala DolenjskaNews.

K. T.