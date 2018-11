V Teharjah požar uničil župnišče

Evakuirali so šest ljudi

30. november 2018 ob 14:36

Celje - MMC RTV SLO, STA

V mansardnem delu župnišča velikosti 25 krat 10 metrov na Teharjah pri Celju je zjutraj okrog 4. ure izbruhnil požar, ki so ga gasilci pogasili, enega od šestih evakuiranih stanovalcev so odpeljali v bolnišnico.

Kot je pojasnil vodja celjskih poklicnih gasilcev Janko Požežnik, so bila v župnišču štiri stanovanja, iz katerih so evakuirali šest stanovalcev, eden se je v požaru laže poškodoval in so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.

Pri gašenju požara je sodelovalo pet gasilskih enot s 44 gasilci in 15 gasilskimi vozili. Šlo je za večji požar, je še dejal Požežnik. Škoda bo velika, saj je stavba popolnoma uničena.

Župnik iz župnije Teharje Miha Herman je pojasnil, da je požar izbruhnil v župnijski stavbi pod cerkvijo. Od štirih stanovanj sta dvi zgorela. V enem stanovanju je živela petčlanska družina, v drugem stanovanju pa moški. Družini je Herman že ponudil eno stanovanje v drugem delu župnišča, moškemu pa bodo namestili posteljo v učilnici župnišča, ki je opremljena s sanitarijami.

Po prvih informacij je zagorela električna napeljava oz. naprava za gretje. Celjski kriminalisti bodo opravili ogled pogorišča, so sporočili s Policijske uprave Celje.

La. Da.