V zadnjih dveh letih odkrili 400 tisoč datotek s spolnimi zlorabami otrok

Policija poziva starše, naj pazijo, kaj počnejo otroci na spletu

6. december 2018 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Starši morajo biti pozorni na početje otrok na spletu, pa tudi, kakšne fotografije svojih otrok sami objavljajo na družbenih omrežjih in drugje. Obseg spletnega kriminala se povečuje, največja žrtev pa so otroci in mladostniki, opozarja policija.

Robert Tekavec iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana je na novinarski konferenci opozoril, da so mladostniki pogosto bolj vešči modernih tehnologij kot starši, zato jih ti težko učijo prave in varne uporabe tehnologij in družbenih omrežij.

Starše in skrbnike na policiji opominjajo, da si storilci kaznivih dejanj za žrtve največkrat izberejo mlade, ki imajo doma težave, nizko samopodobo, so brez nadzora doma, v šoli ali kje drugje, kjer imajo dostop do spleta. Spolni prestopniki z mladimi vstopajo v stik prek klepetalnic v spletnih igrah, na družbenih omrežjih in v spletnih klepetalnicah.

Starši bi zato morali imeti nadzor nad tem, kaj njihovi otroci počnejo na spletu, kakšne so nastavitve spletnih klepetalnic, računalnika, dostopa do spleta. Še posebej pozorni naj bodo starši, ki zaznajo, da se je njihov otrok spremenil ali da je odvisen od računalnika, je na današnji novinarski konferenci poudaril Vinko Stojnšek z uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Opomnil je tudi na pomen dobrega zgleda otrokom, da naj torej tudi starši na spletu ne objavljajo fotografij svojih otrok.

V zadnjih letih 80 primerov

Slovenska policija je dejavna na področju preiskovanja kršitev spolne nedotakljivosti otrok na spletu. Po besedah Tekavca so v zadnjih letih obravnavali 80 primerov, ko so storilci kaznivih dejanj prek spleta zlorabljali otroke, kar vključuje to, da so z žrtvami stopili v stik na spletu in jih kasneje tudi fizično zlorabili.

Prijave po besedah Tekavca prejemajo tako od žrtev kot od tujih varnostnih organov, vse več zadev pa zaznajo tudi sami z lastnimi preiskavami, tudi družbenih omrežij. V zadnjih dveh letih so na območju cele Slovenije opravili več kot 40 hišnih preiskav, zasegli več kot 300 naprav, pregledali več kot 1.500 DVD-jev in več kot 55 terabajtov podatkov.

Spolna zloraba otrok na 400.000 datotekah

Tako so odkrili nad 400.000 datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. "Da gre za nevarne ljudi, kaže tudi dejstvo, da smo našli celo priročnik, kako pristopiti do otroka in zakriti sledi zlorabe," je izpostavil Tekavec.

V tem času so identificirali tudi 30 slovenskih mladoletnikov, ki so bili žrtve zlorab prek spleta ali fizične zlorabe, osumljenci pa so do njih prišli po spletu, je poudaril.

Prek spleta nagovarjal dekleta in jih zlorabljal

V eni od preiskav so policisti PU-ja Ljubljana nedavno prišli do osumljenca, ki je prek interneta nagovarjal dekleta, da so se slikala gola, se z njimi srečeval in jih spolno zlorabljal. Kot je povedal Tekavec, je osumljeni, šlo naj bi za moškega, starejšega od 40 let, z družino, po dosedanjih ugotovitvah policije v 10 letih stopil v stik z med 100 in 150 otroki. Osumljeni je zdaj v priporu, preiskava pa se nadaljuje.

Starši, poznate svojega otroka?

Z otroki se moramo ukvarjati, se pogovarjati in si zaupati. Če svojega otroka ne poznamo, potem ne moremo opaziti sprememb v njegovem vedenju, opozarjajo policisti. Na vse starše so naslovili apel, da se o tej temi pogovorijo s svojimi otroki. "Vprašajte jih, kaj bi storili, če bi jih kdo nagovarjal prek spleta, naj se slečejo. Kaj bi naredili, če bi jih neznana oseba povabila ven?" Otroci radi eksperimentirajo, kar je normalno, a vedeti morajo, kje so meje, onkraj katerih se ne sme. To je odgovornost njihovih staršev, opozarjajo.

"Povejte jim, da ste zanje vedno na voljo, v vsakem trenutku, da jim boste vedno stali ob stani in pomagali. Povejte jim, da se morajo imeti radi in se spoštovati in da jim nihče nikoli ne sme početi ničesar, kar jim ni všeč. V takem primeru se morajo takoj umakniti in vam razkriti svojo stisko."

G. K.