V žirovskem podjetju zagorel stroj, poškodovanih ni, škode za nekaj tisoč evrov

Verjetno je prišlo do pregretja stroja

6. maj 2017 ob 16:14

Žiri - MMC RTV SLO/STA

Okoli 10. ure je na Strojarski ulici v Žireh v podjetju gorel delovni stroj, zaradi česar so evakuirali 30 zaposlenih. Poškodovanih ni bilo, škode pa je po neuradni oceni za nekaj tisoč evrov.

Požar so začeli gasiti že zaposleni, dokončno pa so ga pogasili prostovoljni gasilci, ki so objekt še prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Vodstvo podjetja je evakuiralo 30 zaposlenih, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zelo verjetno je požar nastal zaradi pregretja industrijske naprave. Škoda po nestrokovni oceni znaša nekaj tisoč evrov, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

A. Č.