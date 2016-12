Valon Hoxhaj ni priznal krivde. Izsiljeval naj bi in grozil.

Predobravnavni narok

13. december 2016 ob 17:26

Valon Hoxhaj, ki ga tožilstvo obtožuje, da je skupaj z bratom Shqipronom izsiljeval izolskega gostinca, na predobravnavnem naroku ni priznal krivde.

Obtoženi Valon Hoxhaj naj bi skupaj z bratom Shqipronom Hoxhajem izsiljeval najemnika izolskega lokala, pri tem pa mu grozil celo s strelnim orožjem. Valona je policija sredi junija prijela v odmevni kriminalistični akciji, Shqipron pa se je policistom izmuznil in je trenutno še na begu. Oba brata poleg tega preiskujejo tudi zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo drog in orožja ter tihotapljenjem prebežnikov.

Državna tožilka Anja Štrovs je na tokratnem predobravnavnem naroku predlagala, da se za Shqiprona tudi v tej zadevi odredi pripor in razpiše mednarodno tiralico, saj je po njenem mnenju očitno, da je obtoženi še na begu in se ne misli udeležiti kazenskega postopka.

Odvetnica Monika Mavsar pa je temu predlogu nasprotovala, saj je bil Shqipron v tem postopku v fazi preiskave že zaslišan in je tudi podal svoj zagovor. Poleg tega vabilo zanj na obravnavo ni bilo izkazano, kar pomeni le to, da ni pogojev, da se zanj opravi predobravnavni narok. Kot je dodala, pa to nikakor ne kaže, da bi bilo sojenje zaradi njegove odsotnosti onemogočeno.

Valon: Nisem kriv

Sodnik Gros je sklenil, da se postopek zoper Shqiprona izloči, v nadaljevanju pa se je o krivdi izrekel Valon, ki je v sodno dvorano prišel v spremstvu štirih pravosodnih policistov, opremljenih z neprebojnimi jopiči. Obtoženi, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi pretepa, krivde ni priznal. Njegov zagovornik Branko Gvozdić pa je predlagal določitev novega roka za nadaljevanje naroka zaradi predloženih novih dokazov tožilstva.

Tožilka je ugovarjala, češ da je obramba imela dovolj možnosti za vpogled v preiskovalni spis in seznanitev z dokazi, Gvozdić pa je opozoril, da bi bilo treba v določenem delu še presoditi o zakonitosti samih dokazov. Po polurni prekinitvi je odvetnik predlagal še pridobitev določenih spisov ljubljanskega sodišča.

Sodnik je ugodil obrambi in zaradi pridobitve dodatnega dokaznega gradiva predobravnavni narok preložil na 9. februar.

