Več kot 3.000 s pretežko nogo se jih je ujelo na policijske limanice

Največ kršitev je bilo v naseljih

4. julij 2017 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti so v poostrenem nadzoru hitrosti, ki je potekal po vsej državi med 26. junijem in 2. julijem, obravnavali 3.175 voznikov, ki so prekoračili hitrostne omejitve, so sporočili s policije.

Največ prekoračitev so policisti ugotovili v naseljih, kjer so jih našteli kar 2.654, na avtocestah in hitrih cestah je bilo kršitev 269, na cestah zunaj naselja pa 252 prekoračitev hitrosti, so še sporočili s policije.

"S poostrenim nadzorom smo želeli okrepiti zavedanje, da je neprilagojena hitrost velika grožnja za nastanek najhujših prometnih nesreč, in voznike spodbuditi, da bi vozili čim bolj defenzivno, umirjeno in da bi bili bolj pozorni na šibkejše udeležence v prometu," je zapisano na spletni strani policije.

Lani je bila ravno neprilagojena hitrost vzrok za kar 32 odstotkov vseh smrtnih žrtev na naših cestah, zahtevala je 42 življenj, zaradi nje pa se je huje poškodovalo 299 oseb.

A. Č.