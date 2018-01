Več nesreč v slovenskih gorah. Na Turski gori umrl planinec

Kranjski policisti opozarjajo na tveganja v gorah

27. januar 2018 ob 18:48

Kamnik - MMC RTV SLO, STA

V slovenskih gorah se je zgodilo več nesreč, ena se je končala tragično. V Kamniško-Savinjskih Alpah je dopoldne umrl planinec.

Do nesreče je prišlo po deseti uri na južni strani Turske gore v smeri proti Žmavčarjem. Posredovali so gorski reševalci iz Kamnika in helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske nuje pomoči z Brnika, ki so preminulega planinca prepeljali v dolino, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

Nekaj pred 11. uro so reševalce poklicali tudi pod Storžič v občini Preddvor, kjer se je poškodovala planinka, ki ji je na poti na vrh zdrsnilo na strmem zasneženem pobočju. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, je uporabljala "verige na obutvi", ki niso primerne za visokogorje, in pohodne palice, ki v primeru zdrsa na strmem terenu ne pomagajo pri ustavljanju. Ustrezna oprema so dereze in cepin, so dodali.

Gorski reševalci so planinko, ki si je huje poškodovala hrbtenico, oskrbeli, helikopter Slovenske vojske pa jo je prepeljal v UKC Ljubljana. Nesreča pa bi se lahko glede na razmere končala še precej huje, saj je hodila sama in je tudi sama morala poklicati pomoč. Ob prihodu policista in reševalcev s helikopterjem je bila tudi že rahlo podhlajena.

V bolnišnici še dve planinki

Okoli poldneva se je na območju Male Mojstrovke v občini Kranjska Gora poškodovala turna smučarka, ki je na poledeneli strmini zdrsnila in po krajšem drsenju trčila v drevo. Reševalci so ji nudili prvo pomoč in jo s terenskim vozilom prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

Še ena planinka pa si je okoli 14. ure pri hoji po zasneženem in spolzkem terenu na Planini na Šeh na območju Bohinja poškodovala koleno. S helikopterjem so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico.

Policisti opozarjajo na previdnost

Kranjski policisti opozarjajo da je trenutna podlaga v gorah povezana z določenimi tveganji, ki jih ne smemo podcenjevati. Odločitev za odhod v gore naj tudi ne bo stvar trenutnega navdiha.m Težave lahko povzroča napihan sneg in ponekod ledena ter zelo spolzka podlaga. Zelo nevarne za planince, pohodnike in turne smučarje so strmine. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, trde in tudi poledenele.

Na prisojnih pobočjih se sneg čez dan nekoliko zmehča in ponoči pomrzne. V gorah so to zelo nevarni dejavniki in gre za okoliščine, ki so razlog za drse in padce, ki se lahko končajo tudi tragično. Zato naj planinci izberejo primerno opremo in poti, ki so jih zmožni opraviti, na pot pa naj ne odhajajo sami.

L. L.