Več pošiljk z belim prahom v DZ in na ljubljansko občino

Vzorci poslani na analizo

12. november 2018 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V glavni pisarni državnega zbora so zjutraj prejeli osem sumljivih pisemskih pošiljk. Pozneje, okoli 10. ure, so sumljive pošiljke prejeli še v glavni pisarni občinskega organa v Ljubljani.

Ljubljanski policisti so bili o osmih sumljivih pošiljkah v DZ-ju obveščeni okoli 7.30. Osem ovojnic je bilo naslovljenih na različne prejemnike. Ugotovljeno je bilo, da je v vsaki izmed osmih ovojnic malo bele prašnate snovi. Pošiljke so predali veterinarski službi, rezultati prvih analiz pa bodo znani čez nekaj ur. Dva človeka sta zaradi stika z ovojnicami še vedno izolirana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Dobri dve uri pozneje pa so policiste obvestili še o sumljivi pošiljki v glavni pisarni občinskega organa na Mačkovi ulici v Ljubljani. Pošiljka je vsebovala prašnato snov in so jo že prevzeli pristojni z medicinske fakultete. Rezultati analize bodo znani čez nekaj ur, so še zapisali v sporočilu.

Al. Ma.